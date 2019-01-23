Зять Трампа получил доступ к совершенно секретным данным

Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники, работники службы безопасности дважды отказывали Кушнеру в доступе к государственной тайне. Несмотря на это, глава отдела безопасности Белого дома Карл Клайн одобрил запрос зятя Трампа.

Также выяснилось, что Кушнер пытался получить от ЦРУ доступ к информации высшей степени секретности, в том числе к данным разведки. В ведомстве ему в этом отказали.

Отмечается, что подчиненные Клайна как минимум 30 раз отказывались предоставить доступ к секретным документам, но тот в итоге одобрял эти запросы. Клайн занял этот пост в мае 2017 года.

В марте 2018 года более чем у 30 сотрудников Белого дома, включая Кушнера, был понижен уровень доступа к данным государственной важности. Теперь они не могут просматривать материалы под грифом «совершенно секретно».