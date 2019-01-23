Как сообщили haqqin.az в прокуратуре Исмаиллинского района, по факту обнаружения тела Гаджиалы Гасымова возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) УК Азербайджана.

В ходе проведения осмотра тела Гасымова видимых повреждений выявлено не было. Для установления причин смерти Гасымова назначена судебно-медицинская экспертиза.

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В Исмаиллы в озере Ашыгбайрамлы накануне было найдено тело пожилого мужчины, который, по предварительным данным, покончил жизнь самоубийством, сообщает Qafqazinfo.

Согласно информации, погибший мужчина - житель села Герайбейли 75-летний Гаджиалы Гасымов, подозреваемый в убийстве своей супруги Азизы Ахундовой.

Отмечается, что приблизительно месяц назад 65-летняя Ахундова была найдена мертвой в своем доме. В ходе расследования выяснилось, что Гаджиалы Гасымов вначале ударил свою супругу топором по голове, а затем задушил.

После содеянного Гасымов в течение месяца скрывался от правосудия. Вчера же было найдено его тело.