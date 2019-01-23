В Венесуэле, где всю неделю не стихали митинги, только этой ночью удалось взять ситуацию под контроль. Несколько часов назад с обращением выступил президент Николас Мадуро, передает РЕН ТВ.

Он заявил, что, как единственный легитимный лидер, останется у власти до конца срока. Также Мадуро сообщил, что закрывает все дипмиссии на территории Соединенных Штатов.

Происходящее сам Николас Мадуро назвал откровенной провокацией, ответственность за которую должны взять на себя США и лично Дональд Трамп.

«Я думаю, что нет никаких сомнений в том, что Дональд Трамп хочет ввести свое собственное, де-факто неконституционное правительство и совершить государственный переворот в Венесуэле против народа и демократии. Пусть не будет никаких сомнений, что Трамп во всем своем безумии считает, что он босс Латинской Америки и Карибского бассейна», - отметил Николас Мадуро.

Госдеп США отозвал часть своих дипломатов из Венесуэлы. А в ближайшее время ситуацию в стране обсудят в Нью-Йорке — на экстренное заседание соберется Совбез ООН.