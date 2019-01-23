Самед Сеидов: "Чем красивее Наира Зограбян, тем непереносим ее характер"

В ходе зимней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) состоялось обсуждение ситуации с оппозиционными политиками в Турции. По информации армянских СМИ, с речью выступила депутат парламента Армении Наира Зограбян.

«В Турции началась «охота на ведьм» в отношении политиков и депутатов. Прокуратура Диарбекира и президент Эрдоган ходатайствовали о лишении неприкосновенности 8 депутатов, в том числе Каро Пайлана по злополучной 301-ой статье за «оскорбление турецкой нации». Я прошу ПАСЕ потребовать от Турции прекратить преследование политиков и отказаться от позорной 301-ой статьи», — сказала Зограбян.

На выступление Наиры Зограбян ответил турецкий делегат Хисяр Озсой.

«Меня удивляет выступление Наиры Зограбян о демократии в Турции и давлениях на депутатов. Вы можете сравнить демократию в Турции и в вашей стране и показать одного турецкого депутата в вашем парламенте? А в парламенте Турции есть три армянских депутата», — ответил Озсой.

Также сообщается о реплике главы азербайджанской делегации Самеда Сеидова в адрес Наиры Зограбян о том, что «насколько красивее становится Наира Зограбян, настолько непереносимым становится ее характер».