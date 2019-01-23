Израильская ракета напугала итальянцев

Боевой корабль израильских ВМС, принимавший участие в совместных учениях с военно-морским флотом Италии, находясь в порту, выпустил несколько ракет в стоявший рядом итальянский авианосец, пишет NEWSru.co.il.

Согласно информации, по авианосцу было выпущено несколько ракет "Амнон", используемых для создания радарных помех и не предназначенных для пуска в закрытых акваториях.

Осколки ракет попали в корпус авианосца. Произошедшее вызвало возмущение итальянской стороны.

В результате расследования выяснилось, что к пуску ракет привели ошибки со стороны членов экипажа.