Песков: Мадуро не просил денег у России

Венесуэла не просила какой-либо финансовой или военной помощи у России в связи с попыткой захвата власти в этой стране, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вчерашние телефонные переговоры президентов России и Венесуэлы - Владимира Путина и Николаса Мадуро, сообщает РИА Новости.

"Нет", - сообщил он, отвечая на вопрос, просила ли какой-либо помощи у России венесуэльская сторона.

Отметим, что накануне Путин провел телефонный разговор с Мадуро, в котором заявил, что Москва поддерживает законные власти страны.

