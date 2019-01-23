В России подросток из мести устроил стрельбу у школы

В Красноярском крае (РФ) ученик девятого класса устроил стрельбу из ружья у школы, сообщает телеканал «360» со ссылкой на очевидцев.

Согласно информации, мальчик попытался пройти с ружьем в здание, однако его остановил дежурный. Тогда он вышел на улицу и открыл стрельбу по окнам школы и припаркованным рядом машинам.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые задержали подростка.

Один из учеников школы рассказал телеканалу, что подросток хотел отомстить своему однокласснику, который незадолго до произошедшего избил его. По его словам, нападавший успел сделать выстрел в сторону обидчика, но не попал, и тому удалось убежать.