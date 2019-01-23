Пашинян: "Неэтично рассказывать о сути переговоров с Ильхамом Алиевым"

"Очень интересно для журналистов узнать в деталях, о чем мы разговаривали, но с этической точки зрения это неприемлемо, когда выходят и рассказывают о чем говорили", - отметил армянский премьер.

Гражданам интересны все детали переговоров со встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, но рассказывать все – неэтично. Как сообщает «Спутник Армения», об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал журналистам в Москве на брифинге в штаб-квартире ЕЭК.

При этом, по его словам, конкретных итогов переговоров, по сути, нет, так как это было "просто общение". В Душанбе были конкретные результаты, подчеркнул Пашинян.

"Ни Алиев, ни я не ожидали результатов. Конечно, говорили о проблеме карабахского конфликта. Фактически это были не переговоры, а неофициальное общение", - сказал премьер.

Пашинян отметил, что главы Армении и Азербайджана говорили о своих видениях проблемы, как народы двух стран воспринимают эти вопросы.

К тому же, глава правительства Армении подчеркнул, что говорил с Ильхамом Алиевым только от имени Армении.