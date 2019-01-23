«Азерэнержи» прокомментировало слухи о массовых сокращениях

Как сказал haqqin.az глава Центра по связям с общественностью и СМИ ОАО Теймур Абдуллаев, согласно итоговому заключению Госкомиссии, созданной в связи с аварией на ТЭС «Азербайджан» в Мингячевире в июле прошлого года, три поста охраны на предприятии были ликвидированы, обеспечение же контроля поручено охранной полиции. Одновременно вдоль периметра станции были начаты работы по установке смарт-камер и ограждений.

В некоторых азербайджанских СМИ была распространена информация о якобы незаконных массовых сокращениях в ОАО «Азерэнержи». В связи с этим ОАО прокомментировало данные сообщения.

По словам Абдуллаева, так как охраной двух частей Мингячевирской ГЭС и Мингячевирского водохранилища, в том числе Варваринской ГЭС, занимается Министерство по чрезвычайным ситуациям, возникла необходимость сокращения выполняющей ту же функцию внутренней охраны.

Штат охранников был сокращен в соответствии с положениями Трудового кодекса. Подпавшим под сокращение сотрудникам предложили соответствующую работу на станциях, и многие из них согласились на новую работу. До прошлогодних июльских событий территория станции была под наблюдением охранников. В настоящее время «Азерэнержи» внедряет систему смарт-камер. Электростанции являются стратегическими объектами, и их охрана важна».

По поводу сообщений о ремонте в центральном аппарате ОАО «Азерэнержи», Т.Абдуллаев сказал, что ремонтные работы ведутся в Азербайджанском научно-исследовательском и проектно-изыскательском институте энергетики: «Это здание было построено в советское время и поэтому здесь не было нормальных рабочих условий, не говоря уже о научной деятельности. Исходя из этого, в НИИ начались ремонтные работы, в ближайшее время здание будет модернизировано до современных стандартов».