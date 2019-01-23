Иран устроил масштабные военные учения

В иранской провинции Исфахан сегодня начинается новый этап широкомасштабных военных учений Eghtedar 97, которые продлятся два дня. Об этом сказал командующий сухопутными войсками иранской армии бригадный генерал Киумарс Хейдари, сообщает Mehr News.

По словам Хейдари, до 12 000 военнослужащих применят новую наступательную тактику в соответствии со структурными изменениями сухопутных войск армии.

Командующий также отметил, что на этих учениях будет использоваться отечественная военная техника.