Кадыров об изменении границ на Кавказе

Установление границ Чечни с соседними регионами, в том числе с Дагестаном, ведется по поручению президента. Такое заявление сделал глава Чечни Рамзан Кадыров, передает «Кавказский узел».

«В современном мире в XXI веке руководство государства приняло решение обозначить границы, полностью межевать территории, чтобы в любое время, если будет военное положение, чтобы стопроцентно знали координаты. Каждому региону это необходимо. Чем быстрее мы решим, тем лучше для нас, для регионов», — сказал Кадыров.

Глава республики ответил пользователям соцсетей, которые критикуют действия чеченских властей. «В интернете особый патриотизм проявляют, в негативном направлении комментарии пишут: "У Кадырова хороший аппетит", "Он забрал земли ингушей, сейчас в Дагестан лезет", которые не понимают, что такое граница», — процитировал он некоторые сообщения.

Кадыров подчеркнул, что межевание границ между регионами является обязанностью каждого субъекта Федерации и продиктовано в постановлении правительства. О каком именно документе идет речь, он не уточнил.