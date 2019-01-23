СГБ задержала арабов в лесу

В Азербайджане наказана компания, которая организовывала незаконную охоту арабам. Об этом haqqin.az сообщили в Центре по связям с общественностью СГБ.

Согласно информации, 22 января 2019 года в результате совместных мероприятий, проведенных сотрудниками Службы госбезопасности и Минэкологии и природных ресурсов, были задержаны руководитель компании GULF TOURISM Джавид Махир оглу Набиев и его работники, которые организовали незаконную охоту для трех граждан Катара в местности под названием Гара тепе Бейлаганского района.

При осмотре автомобилей задержанных были найдены и изъяты девять краснокнижных птиц, а также два недокументированных охотничьих ружья.

Задержанные лица были переданы правоохранительным органам с целью дачи правовой оценки их действиям.