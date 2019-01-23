В США задержали экс-советника Трампа
Бывший советник президента США Дональда Трампа в период предвыборной гонки Роджер Стоун задержан в американском штате Флорида, сообщает сайт министерства юстиции США.
Согласно заявлению Минюста, 66-летний Стоун был "задержан в городе Форт-Лодердейл 25 января 2019 года после предъявления обвинений федеральным большим жюри присяжных в округе Колумбия".
Associated Press со ссылкой на офис спецпрокурора Роберта Мюллера сообщает, что экс-советник Трампа задержан по «российскому делу». По имеющимся данным, Стоун, в том числе, обвиняется в лжесвидетельстве, давлении на свидетелей и препятствовании правосудию.