Путин созвал Совбез из-за Венесуэлы

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию в Венесуэле и подробно проинформировал их о своих переговорах с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По поводу Венесуэлы все присутствующие подтвердили позицию России о недопустимости какого-либо вмешательства извне во внутриполитическую ситуацию в этой стране.

"Обменялись также мнениями по сирийским делам, в частности о перспективах политического урегулирования", - добавил Песков.

В совещании приняли участие премьер РФ, министры обороны и внутренних дел, глава ФСБ и другие лица.