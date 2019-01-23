Минэкологии предупреждает о сильном ветре

В Баку и на Апшеронском полуострове 27 января скорость юго-западного ветра будет достигать 15-18 м/с, временами до 20-25 м/с, а со второй половины понедельника до вечера вторника скорость северо-западного ветра будет достигать 15-20 м/с, иногда 23-28 м/с, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

В районах Азербайджана прогнозируются осадки, в отдельных местах сильные. С 27 по 29 января скорость западного ветра в некоторых районах иногда будет усиливаться до 9-14 м/с, в некоторых районах Куринской низменности – до 23-28 м/с.