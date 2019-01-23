Барельеф Расулзаде восстановили, но с грубейшими ошибками Фото
На доме в поселке Новханы, в котором родился основатель Азербайджанской Демократической Республики Мамед Эмин Расулзаде, был установлен новый барельеф, вызвавший недовольство в социальных сетях.
Так, на новом барельефе с изображением Мамед Эмина Расулзаде вместо Азербайджанской Демократической Республики написано «Азербайджанская Государственная Республика», вместо партии «Мусават» – «Национальная партия Мусават», вместо Мамед Эмин Расулзаде – «Мамедэмин Расулзаде».
Как сообщили журналистам в сельской школе №1 поселка Новханы, текст на новом барельефе Мамед Эмина Расулзаде написали учителя этой школы после того, как к ним обратился глава муниципалитета поселка Шахин Тагиев. Так как учителя истории в школе в тот момент не было, текст к барельефу написали учитель информатики и учительница начальных классов, что и привело к множесту ошибок.