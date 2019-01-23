Франция готова ввести новые санкции против Ирана

Франция готова ввести дополнительные санкции против Ирана, если не будет достигнут прогресс в переговорах по его программе баллистических ракет. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«Мы готовы, если переговоры не дадут результатов, применить санкции, и они это знают», - заявил он.

Ранее дипломаты сообщили Reuters в частном порядке, что Франция, Великобритания и другие страны ЕС рассматривают новые экономические санкции против Тегерана.

По словам трех дипломатов, это может включать в себя замораживание активов и запрет на поездки представителей КСИР и иранцев, разрабатывающих программу баллистических ракет Исламской Республики Иран.