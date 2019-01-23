Европа испытала оружие против «Арматы»

Французский производитель вооружения и военной техники Nexter установил на танк Leclerc 140-миллиметровую пушку повышенного могущества, пишет Jane's. Орудие испытано: из него произведено уже более 200 выстрелов.

Цель тестов — собрать данные для франко-немецкого проекта по созданию нового основного боевого танка, который должен заменить Leopard 2 и Leclerc. Последний, в данном случае, получил новую пушку только в рамках эксперимента и не будет массово вооружаться ею.

Ожидается, что орудие обеспечит увеличение огневой мощи на 70 процентов в сравнении со стандартными 120-миллиметровыми пушками, которыми оснащены танки армий стран НАТО.