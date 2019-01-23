В Иране обвинили Россию за «бездействие» во время удара Израиля по Сирии

Председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Хешматолла Фалахат-Пишех после возвращения из Сирии выступил с критикой в адрес России, пишет NEWSru.co.il со ссылкой на IRNA.

По словам Фалахат-Пишеха, российские зенитно-ракетные комплексы С-300, минувшей осенью поставленные в Сирию, бездействовали во время израильского авианалета в ночь на 21 января.

Иранский политик отметил, что есть серьезные претензии в адрес России в связи с бездействием С-300. При этом он выразил уверенность, что, если ЗРК С-300 будут работать так, как должны, у Израиля возникнут проблемы при авианалетах на Сирию.

По мнению Фалахат-Пишеха, во время атак ЦАХАЛ на Сирию есть некая координация между российскими ПВО и израильскими ВВС.