Новое имя на карте: Греция утвердила новое название для Македонии

Парламент Греции одобрил соглашение с Македонией о переименовании этой страны в Республику Северная Македония. За договор со Скопье проголосовали 153 депутата - представители правящей партии премьера Алексиса Ципраса, а также несколько независимых парламентариев, сообщает Дойче велле.

Против высказались 146 депутатов, еще один воздержался.

Решение о переименовании страны в Республику Северная Македония парламент в Скопье одобрил еще 11 января, соответствующие поправки в Конституцию поддержало необходимое большинство депутатов в две трети (81 из 120).

Отметим, что в июне 2018 года премьер Греции Алексис Ципрас и его македонский коллега Зоран Заев подписали Преспанское соглашение о переименовании Македонии в Республику Северная Македония.