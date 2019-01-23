Казахстану предлагают изменить и флаг

В Казахстане председатель «Союза ветеранов - участников боевых действий на таджико-афганской границе и военных конфликтов» подполковник запаса Мурат Мухамеджанов предложил изменить один из главных государственных символов Казахстана – флаг, пишет сайт Nur.kz.

По мнению Мухамеджанова, солнце на флаге должно быть заменено луной, символом ислама.

В своем письме в редакцию Nur.kz Мухамеджанов, в частности, говорит, что «из всех тюркоязычных стран только мы и Кыргызстан не имеем луны на флаге, у всех остальных тюркоязычных государств – Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан, Турция – она есть, хотя статус всех этих стран официально заявлен как светские и правовые государства, не исламские».

«Так как мы с вышеперечисленными странами вместе входим в тюркский совет, считаю, что мы не должны отделяться. Кроме того, мы должны знать историю тюркского народа, который связывают общая культура и традиции», - пишет военный.