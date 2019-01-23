Госдеп рекомендовал американцам покинуть Венесуэлу

В сообщении ведомства в Twitter граждан призывают задуматься о своей безопасности и покинуть страну первым удобным рейсом.

«Гражданам США, проживающим в Венесуэле или путешествующим туда, следует серьезно подумать над тем, чтобы покинуть Венесуэлу. Коммерческие рейсы остаются доступными»,— сообщает ведомство.

«Если вы решили остаться, убедитесь, что у вас есть достаточные запасы для укрытия на месте»,— предупреждает посольство.

Американским гражданам рекомендуется обратиться в посольство США в Каракасе за консульской помощью.

Напомним, накануне президент Николас Мадуро решил закрыть венесуэльское посольство и все консульства страны в США. А Госдепартамент выпустил распоряжение об отзыве из Венесуэлы американских дипломатов, деятельность которых «не носит срочного характера».