Госдеп рекомендовал американцам покинуть Венесуэлу
Госдепартамент США опубликовал официальное предупреждение американцам, находящимся на территории охваченной протестами Венесуэлы.
В сообщении ведомства в Twitter граждан призывают задуматься о своей безопасности и покинуть страну первым удобным рейсом.
«Гражданам США, проживающим в Венесуэле или путешествующим туда, следует серьезно подумать над тем, чтобы покинуть Венесуэлу. Коммерческие рейсы остаются доступными»,— сообщает ведомство.
«Если вы решили остаться, убедитесь, что у вас есть достаточные запасы для укрытия на месте»,— предупреждает посольство.
Американским гражданам рекомендуется обратиться в посольство США в Каракасе за консульской помощью.
Напомним, накануне президент Николас Мадуро решил закрыть венесуэльское посольство и все консульства страны в США. А Госдепартамент выпустил распоряжение об отзыве из Венесуэлы американских дипломатов, деятельность которых «не носит срочного характера».