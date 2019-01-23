Цукерберг объединит WhatsApp, Instagram и Messenger

Facebook намерена объединить службы обмена сообщениями в WhatsApp, Instagram (все — «дочки» Facebook) и Facebook Messenger, сообщает The New York Times.

«Марк Цукерберг планирует интегрировать услуги обмена сообщениями между WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger. Хотя все три сервиса будут продолжать работать как автономные приложения, их базовая инфраструктура обмена сообщениями будет объединена, сообщили источники», — пишет издание.

Функция может появиться в конце 2019 или начале 2020 года, сказали они.

Помимо этого, во все приложения могут внедрить систему сквозного шифрования, после чего доступ к текстам сообщений смогут получать только пользователи, участвующие в переписке.