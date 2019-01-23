Ульвия Худиева 20:51

«Дай вам Бог, чтобы все прошло благополучно!» «Спасибо! Очень надеемся. Нас из района сюда направили, потому что у нашей роженицы обнаружили проблемы. Ее сейчас оперируют, а мы вот ждем…» Такие пожелания и такие объяснения озабоченных родственников рожениц то и дело раздаются в многолюдных коридорах Республиканского перинатального центра, где медицинскую помощь оказывают в основном беременным женщинам из группы риска. Пациентками клиники становятся роженицы, страдающие какими-либо заболеваниями. Кроме того здесь выхаживают недоношенных младенцев. О деятельности центра haqqin.az рассказала его директор, председатель комиссии родовспоможения Министерства здравоохранения Азербайджана Севиндж Мамедова.

Республиканский перинатальный центр является медицинским учреждением третей категории, где в основном оказывают помощь беременным с экстрагенитальной патологией (ЭГП). Под такой патологией подразумевается многочисленная группа болезней или состояний, которые могут навредить беременной и плоду. В прежние времена такая патология нередко становилась причиной смерти роженицы и ребенка, в лучшем случае они оставались живы, но женщина больше не могла стать матерью или младенец появлялся на свет больным. «Например, еще несколько лет назад при предлежании плаценты врач был вынужден удалять у женщины матку. А теперь, вот уже несколько лет, в нашем центре при подобной патологии проводятся, и весьма успешно, операции, при которых этот детородный орган сохраняется, и через два-три года женщина снова может рожать», - с гордостью говорит С.Мамедова. Другой серьезной проблемой для беременных является отрицательный резус-фактор. Как свидетельствует статистика, во всем мире отрицательным резус-фактором обладает 15% населения. При родах в таких случаях, если у беременной отрицательный резус, а у плода – положительный, возникает так называемый резус-конфликт, что может вызвать гибель плода или привести к рождению ребенка с церебральным параличом. Сегодня в подавляющем большинстве случаев резус-конфликт может быть предупрежден путем введения резус-отрицательной матери специального препарата Rhogam. «Это очень дорогое лекарство, но государство обеспечивает им перинатальные учреждения бесплатно. Препарат вводится внутривенно на 28-й неделе беременности, и таким образом предотвращается смерть плода», - говорит Севиндж Мамедова. В некоторых случаях беременные женщины не обращаются в женские консультации, в результате чего плод получает травмы, и женщина поступает в больницу в тяжелом состоянии. Директор Республиканского перинатального центра рассказывает о том, что делают врачи в этих случаях для спасения ребенка. «Женщину отправляют на преждевременную операцию, где ребенка извлекают из тела матери и помещают в кювес (инкубатор для недоношенных – ред.). А после этого начинается процесс очищения крови ребенка. Это очень тяжелый процесс, который в Азербайджане проводят всего три клиники, одна из которых – наш перинатальный центр», - объясняет руководитель центра. В 2015 году в Азербайджане начали применять новые критерии живорождения. В советское время роды до 28-й недели беременности считались поздним выкидышем, а ребенок нежизнеспособным. Согласно новым критериям, родившийся после 22-й недели беременности младенец весом свыше 500 граммов считается живорожденным. По словам С.Мамедовой, в перинатальном центре выполняются все возможные медицинские операции и вмешательства необходимые для выживания преждевременно родившихся детей и их дальнейшего нормального развития. «У детей, родившихся с весом от 0,5 до 1 кг, не сформирована способность видеть и слышать, имеются проблемы с легкими и сердцем. Для обследования таких новорожденных мы приглашаем врачей из Института кардиологии. Если, например, у малыша не закрывается межжелудочковая перегородка сердца, то ему три дня вводятся специальные препараты. Случается, что, напротив, нужно, чтобы перегородка пока не закрывалась, и тогда мы ведем лечение в этом направлении. Таким образом мы излечиваем около 90% врожденных пороков сердца», - говорит Севиндж Мамедова.

Таким же путем решается проблема со зрением новорожденных. Перинатальный центр подписал соглашение с Национальным офтальмологическим центром имени академика Зарифы Алиевой. Дважды в неделю в центр приходят специалисты-офтальмологи, чтобы на ранней стадии выявить у младенцев зрительные аномалии. В некоторых случаях бывает достаточно одного укола, чтобы предотвратить серьезные проблемы со зрением у ребенка в будущем. Сразу же после рождения специальным аппаратом у малышей проверяют наличие или отсутствие слуха. При необходимости в ухо младенца помещают имплант, что предотвращает развитие глухоты в будущем. В Республиканском перинатальном центре функционируют отделения патологий беременности, неонатологии, интенсивной терапии новорожденных, а также лаборатории и кабинеты трансфузиологии и физиотерапии. Однако основная нагрузка ложится на хирургический блок. Как сообщил заведующий хирургическим отделением Руслан Шамилов, здесь ежедневно проводится несколько сложных операций. В некоторых случаях хирургам даже приходится идти на определенный риск, чтобы спасти жизнь матери и ребенку. В хирургическом блоке работают пять врачебных бригад, оперирующих 24 часа в сутки. «Пациенток направляют к нам в самых тяжелых случаях, причем со все страны. Иногда беременные поступают в таком тяжелом состоянии, что мы часами и даже сутками ведем борьбу за их жизнь. Например, на днях из одного района нам доставили женщину с предлежанием плаценты. Матка у нее была полностью оторвана, а сама находилась в шоковом состоянии. Нам с большим трудом удалось спасти ей жизнь и сохранить орган, она в будущем сможет еще рожать. Сложность этой операции могут оценить лишь врачи, непосвященным трудно объяснить такое состояние», - говорит доктор Шамилов. Заведующий реанимационным отделением клиники Гамлет Мустафаев показывает современное оборудование. Он утверждает, что в настоящее время здесь созданы все условия, имеются специальная аппаратура и все необходимые медикаменты. Послеродовое отделение центра насчитывает тридцать коек. Заведующая отделением доктор Физза Рагимли рассказывает, что как только роженица попадает сюда, ей приносят ребенка. Потом не забирают, как раньше, - малыш остается с матерью. Младенцу с самого рождения нужно питаться материнским молоком, ощущать материнскую любовь и заботу. В палатах созданы все условия для того, чтобы мать могла находиться здесь вместе с ребенком. Младенцы в таких палатах содержатся при определенной температуре. В отделении есть зал ожидания, в котором установлены мониторы. Пока врачи обследуют новорожденных, а матери могут посмотреть обучающие программы по уходу за ребенком. В отличие от других подобных заведений в Перинатальном центре работает психолог. Гамер Тагизаде оказывает психологическую помощь женщинам после сложных операций, матерям, которые опасаются потерять слабого из-за болезни ребенка. «Наблюдения показывают, что у 80% женщин, чья беременность протекала тяжело, были проблемы в семье. Эти женщины переносили стрессы, сталкивались с угрозой потерять плод. На протяжении всего времени их пребывания в нашем центре им оказывается психологическая помощь. Они начинают относиться к своим проблемам более спокойно и взвешенно», - говорит психолог. Врачи Республиканского перинатального центра еще на внутриутробной стадии выявить у плода генетические болезни, такие как талассемия, синдром Дауна и др. Впервые на базе этого центра было проведено переливание крови ребенку в утробе матери. «На основании анализов родителей, сделанных до заключения брака, в случае обнаружения талассемии мы можем заранее определить – заболеет ли их ребенок или нет. Иногда пары не следуют рекомендациям врачей, и тогда мы специальными обследованиями выявляем наличие или же отсутствие талассемии у плода», - говорит Севиндж Мамедова.