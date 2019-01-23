В Азербайджане спасают и новорожденных наш спецреп
«Дай вам Бог, чтобы все прошло благополучно!» «Спасибо! Очень надеемся. Нас из района сюда направили, потому что у нашей роженицы обнаружили проблемы. Ее сейчас оперируют, а мы вот ждем…»
Такие пожелания и такие объяснения озабоченных родственников рожениц то и дело раздаются в многолюдных коридорах Республиканского перинатального центра, где медицинскую помощь оказывают в основном беременным женщинам из группы риска.
Пациентками клиники становятся роженицы, страдающие какими-либо заболеваниями. Кроме того здесь выхаживают недоношенных младенцев.
О деятельности центра haqqin.az рассказала его директор, председатель комиссии родовспоможения Министерства здравоохранения Азербайджана Севиндж Мамедова.
Республиканский перинатальный центр является медицинским учреждением третей категории, где в основном оказывают помощь беременным с экстрагенитальной патологией (ЭГП). Под такой патологией подразумевается многочисленная группа болезней или состояний, которые могут навредить беременной и плоду. В прежние времена такая патология нередко становилась причиной смерти роженицы и ребенка, в лучшем случае они оставались живы, но женщина больше не могла стать матерью или младенец появлялся на свет больным.
«Например, еще несколько лет назад при предлежании плаценты врач был вынужден удалять у женщины матку. А теперь, вот уже несколько лет, в нашем центре при подобной патологии проводятся, и весьма успешно, операции, при которых этот детородный орган сохраняется, и через два-три года женщина снова может рожать», - с гордостью говорит С.Мамедова.
Другой серьезной проблемой для беременных является отрицательный резус-фактор. Как свидетельствует статистика, во всем мире отрицательным резус-фактором обладает 15% населения. При родах в таких случаях, если у беременной отрицательный резус, а у плода – положительный, возникает так называемый резус-конфликт, что может вызвать гибель плода или привести к рождению ребенка с церебральным параличом. Сегодня в подавляющем большинстве случаев резус-конфликт может быть предупрежден путем введения резус-отрицательной матери специального препарата Rhogam.
«Это очень дорогое лекарство, но государство обеспечивает им перинатальные учреждения бесплатно. Препарат вводится внутривенно на 28-й неделе беременности, и таким образом предотвращается смерть плода», - говорит Севиндж Мамедова.
В некоторых случаях беременные женщины не обращаются в женские консультации, в результате чего плод получает травмы, и женщина поступает в больницу в тяжелом состоянии. Директор Республиканского перинатального центра рассказывает о том, что делают врачи в этих случаях для спасения ребенка.
«Женщину отправляют на преждевременную операцию, где ребенка извлекают из тела матери и помещают в кювес (инкубатор для недоношенных – ред.). А после этого начинается процесс очищения крови ребенка. Это очень тяжелый процесс, который в Азербайджане проводят всего три клиники, одна из которых – наш перинатальный центр», - объясняет руководитель центра.
В 2015 году в Азербайджане начали применять новые критерии живорождения. В советское время роды до 28-й недели беременности считались поздним выкидышем, а ребенок нежизнеспособным. Согласно новым критериям, родившийся после 22-й недели беременности младенец весом свыше 500 граммов считается живорожденным.
По словам С.Мамедовой, в перинатальном центре выполняются все возможные медицинские операции и вмешательства необходимые для выживания преждевременно родившихся детей и их дальнейшего нормального развития.
«У детей, родившихся с весом от 0,5 до 1 кг, не сформирована способность видеть и слышать, имеются проблемы с легкими и сердцем. Для обследования таких новорожденных мы приглашаем врачей из Института кардиологии. Если, например, у малыша не закрывается межжелудочковая перегородка сердца, то ему три дня вводятся специальные препараты. Случается, что, напротив, нужно, чтобы перегородка пока не закрывалась, и тогда мы ведем лечение в этом направлении. Таким образом мы излечиваем около 90% врожденных пороков сердца», - говорит Севиндж Мамедова.
Таким же путем решается проблема со зрением новорожденных. Перинатальный центр подписал соглашение с Национальным офтальмологическим центром имени академика Зарифы Алиевой. Дважды в неделю в центр приходят специалисты-офтальмологи, чтобы на ранней стадии выявить у младенцев зрительные аномалии. В некоторых случаях бывает достаточно одного укола, чтобы предотвратить серьезные проблемы со зрением у ребенка в будущем.
Сразу же после рождения специальным аппаратом у малышей проверяют наличие или отсутствие слуха. При необходимости в ухо младенца помещают имплант, что предотвращает развитие глухоты в будущем.
В Республиканском перинатальном центре функционируют отделения патологий беременности, неонатологии, интенсивной терапии новорожденных, а также лаборатории и кабинеты трансфузиологии и физиотерапии. Однако основная нагрузка ложится на хирургический блок.
Как сообщил заведующий хирургическим отделением Руслан Шамилов, здесь ежедневно проводится несколько сложных операций. В некоторых случаях хирургам даже приходится идти на определенный риск, чтобы спасти жизнь матери и ребенку. В хирургическом блоке работают пять врачебных бригад, оперирующих 24 часа в сутки.
«Пациенток направляют к нам в самых тяжелых случаях, причем со все страны. Иногда беременные поступают в таком тяжелом состоянии, что мы часами и даже сутками ведем борьбу за их жизнь. Например, на днях из одного района нам доставили женщину с предлежанием плаценты. Матка у нее была полностью оторвана, а сама находилась в шоковом состоянии. Нам с большим трудом удалось спасти ей жизнь и сохранить орган, она в будущем сможет еще рожать. Сложность этой операции могут оценить лишь врачи, непосвященным трудно объяснить такое состояние», - говорит доктор Шамилов.
Заведующий реанимационным отделением клиники Гамлет Мустафаев показывает современное оборудование. Он утверждает, что в настоящее время здесь созданы все условия, имеются специальная аппаратура и все необходимые медикаменты.
Послеродовое отделение центра насчитывает тридцать коек. Заведующая отделением доктор Физза Рагимли рассказывает, что как только роженица попадает сюда, ей приносят ребенка. Потом не забирают, как раньше, - малыш остается с матерью. Младенцу с самого рождения нужно питаться материнским молоком, ощущать материнскую любовь и заботу.
В палатах созданы все условия для того, чтобы мать могла находиться здесь вместе с ребенком. Младенцы в таких палатах содержатся при определенной температуре. В отделении есть зал ожидания, в котором установлены мониторы. Пока врачи обследуют новорожденных, а матери могут посмотреть обучающие программы по уходу за ребенком.
В отличие от других подобных заведений в Перинатальном центре работает психолог. Гамер Тагизаде оказывает психологическую помощь женщинам после сложных операций, матерям, которые опасаются потерять слабого из-за болезни ребенка.
«Наблюдения показывают, что у 80% женщин, чья беременность протекала тяжело, были проблемы в семье. Эти женщины переносили стрессы, сталкивались с угрозой потерять плод. На протяжении всего времени их пребывания в нашем центре им оказывается психологическая помощь. Они начинают относиться к своим проблемам более спокойно и взвешенно», - говорит психолог.
Врачи Республиканского перинатального центра еще на внутриутробной стадии выявить у плода генетические болезни, такие как талассемия, синдром Дауна и др. Впервые на базе этого центра было проведено переливание крови ребенку в утробе матери.
«На основании анализов родителей, сделанных до заключения брака, в случае обнаружения талассемии мы можем заранее определить – заболеет ли их ребенок или нет. Иногда пары не следуют рекомендациям врачей, и тогда мы специальными обследованиями выявляем наличие или же отсутствие талассемии у плода», - говорит Севиндж Мамедова.
Лаборатории центра оснащены настолько полно, что у пациенток даже в самых сложных случаях нет необходимости ездить в специализированные клиники для сдачи анализов. Все исследования можно провести здесь же, в центре.
«Такого оборудования, как у нас, нет ни в одной другой клинике. Это дорогостоящая, но крайне необходимая аппаратура. Например, если у младенца замечены признаки пневмонии, то в лаборатории определяются микробы, вызвавшие ее, проверяется чувствительность к антибиотикам и т.д. Все это очень помогает при лечении малышей. Также можно определить различные инфекции и у беременных женщин», - утверждает доктор Мамедова.
Заместитель директора центра Марьям Рзаева руководит отделением по уходу за недоношенными детьми. Она демонстрирует установленное здесь многофункциональное оборудование последнего поколения, с помощью которого создаются оптимальные для недоношенных младенцев условия. При необходимости, не вынимая ребенка из кювеза, можно провести рентген-обследование его легких, мозга, других органов.
Доктор Рзаева показывает младенца, родившегося на 25-й неделе и весом в 700 граммов. «Смотрите, у него пока не все органы сформировались, но он нашими стараниями будет жить. Потом, когда эти же дети, но уже подросшие, жизнерадостные приходят к нам, мы испытываем настоящее счастье и гордость за свою работу», - уверяет Марьям Рзаева.
Во дворе центра оборудован мини-завод, который обеспечивает все кабинеты воздухом, очищенным от бактерий. Доктор Рзаева рассказывает, что во время прошлогоднего блэкаута в их центре свет не погас ни на секунду.
Сейчас Министерство здравоохранения приступило к мониторингу родильных домов. Как отметила М. Рзаева, целью проверок являются как раз условия для кормления новорожденных грудным молоком и организация ухода за недоношенными детьми.
«Материнское молоко незаменимо. Однако по определенным показаниям или по незнанию матери детей его порой лишают. Специалисты министерства выясняют, общались гинекологи с роженицами по этому поводу или нет. В то же время проверяется организация ухода за новорожденными, потому что этот вопрос постоянно находится в центре внимания Минздрава», - говорит Марьям Рзаева.
…В это время одной женщине сообщают радостную весть – она стала бабушкой близняшек, а ее дочь чувствует себя после родов хорошо.