Минэкологии: Загрязняющие Каспий будут жестко наказаны
В начале весны завершается срок предупреждения, которое Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана сделало объектам, предприятиям и организациям в связи с выбросами, приводящими к загрязнению Каспийского моря. Об этом журналистам сказал директор Управления комплексного экологического мониторинга Каспия министерства Арастун Гасанов.
По словам Гасанова, в отношении тех, кто не выполнил предупреждение, будут приняты жесткие административные и правовые меры.
Директор управления отметил, что владельцы предприятий были предупреждены о необходимости установки современных очистных сооружений, им были направлены уведомления, даны обязательные для исполнения указания.
«В ходе мониторинга были зарегистрированы сотни стоков в море из расположенных в прибрежной зоне Каспийского моря предприятий, хозяйств и населенных пунктов. В связи с тем, что на большинстве объектов отсутствовали очистные сооружения, сточные воды прямо сбрасывались в Каспий», - отметил Гасанов.
По его словам, постоянное загрязнение Каспийского моря постепенно приводит к уничтожению его экосистемы.