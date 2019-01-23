Минэкологии: Загрязняющие Каспий будут жестко наказаны

В начале весны завершается срок предупреждения, которое Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана сделало объектам, предприятиям и организациям в связи с выбросами, приводящими к загрязнению Каспийского моря. Об этом журналистам сказал директор Управления комплексного экологического мониторинга Каспия министерства Арастун Гасанов.

По словам Гасанова, в отношении тех, кто не выполнил предупреждение, будут приняты жесткие административные и правовые меры.