Мехрибан Алиева поручила трудоустроить сокращенных сотрудников «Азерэнержи»

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева дала ОАО «Азерэнержи» указание об обеспечении работой сокращенных сотрудников, работавших в ООО «Отряд военизированной охраны», сообщает АзерТАдж.

Согласно информации, 13 декабря 2018 года группа лиц обратилась к первому вице-президенту Азербайджана с письмом об освобождении от занимаемых должностей в ООО «Отряд военизированной охраны».

В обращении говорится, что в связи с аварией, произошедшей в июле 2018 года на Азербайджанской теплоэлектростанции в городе Мингячевир, для предотвращения деяний диверсионного и террористического характера на стратегических объектах государственного значения в энергосистеме в качестве превентивных мер было принято решение об осуществлении охраны данных объектов охранной полицией МВД.

В результате возложения необходимой части охраны ООО «Азербайджанская ТЭС» на МВД, осуществления значительной части охраны Мингячевирской и Варваринской гидроэлектростанций Министерством по чрезвычайным ситуациям, а также установки на «Азербайджанской ТЭС» и ряде станций «умных» камер наблюдения и выполнения работ по ограждению было принято решение о сокращении некоторых работников.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева также дала указание об оперативном решении вопроса с условием восстановления трудовых прав работников и обеспечении их соответствующей работой.