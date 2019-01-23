Нарушения в сфере градостроительства: более 20 дел в Генпрокуратуре Госкомитет подводит итоги
24 января в Государственном комитете по градостроительству и архитектуре состоялось расширенное заседание коллегии, посвященное итогам 2018 года.
Выступая на заседании, глава госкомитета Самир Нуриев подчеркнул, что благодаря системным и последовательным реформам, проводимым под руководством президента Ильхама Алиева во всех сферах, в Азербайджане обеспечено социально-экономическое развитие, во многих секторах, включая и строительный, достигнуты значительные успехи.
По его словам, в 2018 году построено и сдано в эксплуатацию 2 084 700 квадратных метров общей площади, или на 3,3 процента больше новых жилых домов в сравнении с 2017 годом.
Самир Нуриев подчеркнул, что условия, созданные в Азербайджане для развития предпринимательства благодаря политике, проводимой главой государства, положительные изменения в этой сфере находятся в центре внимания международных организаций и ведущих рейтинговых агентств.
«Так, согласно отчету Doing Business 2019, распространенному Всемирным банком 31 октября 2018 года, Азербайджан вошел в список десяти самых реформирующихся стран мира, и объявлен как страна, больше всех проводящая реформы. В новом отчете Азербайджан поднялся на 32 ступени в сравнении с 2017 годом, заняв 25-е место среди 190 стран, и лидирует среди государств СНГ. В отчете также указано, что Азербайджан поднялся на 100 ступеней в связи с индикатором «Получение разрешений на строительство», - сказал С.Нуриев.
Глава госкомитета отметил, что организация градостроительной деятельности в Азербайджане постоянно находится в центре внимания президента Ильхама Алиева. Глава государства поставил перед Госкомитетом по градостроительству и архитектуре первостепенную задачу – организовать эти процессы системно и в соответствии с градостроительным законодательством.
Самир Нуриев проинформировал собравшихся о проектах, реализованных для усовершенствования государственного управления в сфере градостроительства.
Основным документом, обсепечивающим устойчивое развитие городов, является генплан, и поэтому Госкомитет уделяет особое внимание тому, чтобы генпланы городов составлялись в соответствии с требованиями законодательства и основываясь на передовой мировой опыт.
Самир Нуриев напомнил, что в марте начнется второй этап разработки Генплана Баку. В 2018 году для организации по современным стандартам работы по подготовке Генплана Баку Госкомитет пригласил к сотрудничеству влиятельную консалтинговую компанию Boston Consulting Group.
«В результате подготовлена концепция развития Баку, определены приоритетные направления развития», - сказал глава госкомитета.
По его словам, также объявлен открытый тендер для выбора известной на международном уровне градостроительной компании. Результаты тендера будут опубликованы в марте, после чего планируется начать второй этап работы по разработке Генплана Баку.
В прошлом году Кабинет министров также утвердил Генплан Сумгаит, завершена разработка проектов генпланов Товуза и Губы. Также завершается разработка генплана города Билясувар.
Кроме того, дан старт разработке генплана еще шести городов – Дашкесана, Шабрана, Тертера, Саатлы, Сабирабада и Кюрдамира. В стране у 34 городов имеется утвержденный генплан. В этом году ожидается утверждение Кабмином генерального плана еще ряда городов.
Самир Нуриев добавил, что в прошлом году в Генпрокуратуру Азербайджана были представлены материалы по 21 факту преступного характера в сфере нарушения законодательства о градостроительстве.
По этим фактам начались расследования, по отдельным фактам возбуждены уголовные дела. За отчетный период комитет провел выездной и камеральный контроль, были приняты соответствующие меры по устранению выявленных недочетов.
Так, в 2018 году в рамках проверки работы органов исполнительной власти восьми районов Баку и шести районов республики были выявлены факты нарушения требований законодательства о градостроительстве и нормативно-правовых документов, в связи с чем органам исполнительной власти были вручены 22 обязательных для исполнения указания.