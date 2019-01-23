Выступая на заседании, глава госкомитета Самир Нуриев подчеркнул, что благодаря системным и последовательным реформам, проводимым под руководством президента Ильхама Алиева во всех сферах, в Азербайджане обеспечено социально-экономическое развитие, во многих секторах, включая и строительный, достигнуты значительные успехи.

24 января в Государственном комитете по градостроительству и архитектуре состоялось расширенное заседание коллегии, посвященное итогам 2018 года.

По его словам, в 2018 году построено и сдано в эксплуатацию 2 084 700 квадратных метров общей площади, или на 3,3 процента больше новых жилых домов в сравнении с 2017 годом.

Самир Нуриев подчеркнул, что условия, созданные в Азербайджане для развития предпринимательства благодаря политике, проводимой главой государства, положительные изменения в этой сфере находятся в центре внимания международных организаций и ведущих рейтинговых агентств.

«Так, согласно отчету Doing Business 2019, распространенному Всемирным банком 31 октября 2018 года, Азербайджан вошел в список десяти самых реформирующихся стран мира, и объявлен как страна, больше всех проводящая реформы. В новом отчете Азербайджан поднялся на 32 ступени в сравнении с 2017 годом, заняв 25-е место среди 190 стран, и лидирует среди государств СНГ. В отчете также указано, что Азербайджан поднялся на 100 ступеней в связи с индикатором «Получение разрешений на строительство», - сказал С.Нуриев.

Глава госкомитета отметил, что организация градостроительной деятельности в Азербайджане постоянно находится в центре внимания президента Ильхама Алиева. Глава государства поставил перед Госкомитетом по градостроительству и архитектуре первостепенную задачу – организовать эти процессы системно и в соответствии с градостроительным законодательством.