Азербайджанская фигуристка, ставшая открытием Евро-2019, завершила свое выступление ОБНОВЛЕНО
Азербайджанская фигуристка Екатерина Рябова заняла 12-е место на чемпионате Европы в Минске.
Она не смогла удержать 7-е место, которое она занимала после короткой программы. Несмотря на неплохое исполнение произвольной программы, Рябова опустилась на пять позиций с итоговым результатом 163,17.
Всего в женских соревнованиях участвовало 36 спортсменок. 12-е место – большой успех для 15-летней представительницы Азербайджана. Напомним, что после короткой программы специалисты признали Екатерину открытием чемпионата.
А чемпионкой Европы стала россиянка Софья Самадурова, опередившая олимпийскую чемпионку Алину Загитову. Бронза у Вивецы Линдфорс из Финляндии.
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Азербайджанская фигуристка Екатерина Рябова выступила с произвольной программой на чемпионате Европы в Минске.
Как и короткую программу, Рябова без срывов откатала «произволку», получив от судей 103,22 балла. Напомним, за короткую программу Екатерина удостоилась 59,95 балла и занимала седьмое место.
На данный момент Рябова с суммой баллов 163,17 располагается на пятой позиции. Но впереди еще выступления семи фигуристок, в том числе и лидера - олимпийской чемпионки из России Алины Загитовой.