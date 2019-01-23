Азербайджанская фигуристка Екатерина Рябова заняла 12-е место на чемпионате Европы в Минске.

Она не смогла удержать 7-е место, которое она занимала после короткой программы. Несмотря на неплохое исполнение произвольной программы, Рябова опустилась на пять позиций с итоговым результатом 163,17.

Всего в женских соревнованиях участвовало 36 спортсменок. 12-е место – большой успех для 15-летней представительницы Азербайджана. Напомним, что после короткой программы специалисты признали Екатерину открытием чемпионата.

А чемпионкой Европы стала россиянка Софья Самадурова, опередившая олимпийскую чемпионку Алину Загитову. Бронза у Вивецы Линдфорс из Финляндии.

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Азербайджанская фигуристка Екатерина Рябова выступила с произвольной программой на чемпионате Европы в Минске.