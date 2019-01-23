Российские наемники прибыли в Венесуэлу для охраны Мадуро

Третий собеседник агентства также подтвердил агентству, что заметил в Венесуэле российских бойцов, однако не смог рассказать, когда они прибыли и какова их роль.

В Венесуэлу на фоне антиправительственных протестов прибыли бойцы частной военной компании (ЧВК) «группы Вагнера» для усиления безопасности президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

Один из источников Reuters – атаман казачьего общества «Ховрино» Евгений Шабаев, которого Reuters считает связанным с ЧВК, рассказал, что в Венесуэле находятся около 400 россиян из ЧВК, но эту информацию не подтверждают другие источники.

По словам Шабаева, контингент вылетел в Венесуэлу с Кубы за сутки-двое до того, как председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Целью охраны он назвал недопущение захвата Мадуро сочувствующими оппозиции сотрудниками собственных служб безопасности.

По информации других источников, контингент российских ЧВК в Венесуэле был как минимум с президентских выборов 2018 года, но недавно он действительно был усилен мелкими группами, прибывшими из третьих стран.

Российское минобороны пока не ответило на запрос Reuters.