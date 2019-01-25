Отдел информации 25 января 2019, 23:02

Бакинское транспортное агентство начало активную борьбу с незаконной парковкой на дорогах, что является одной из главных причин, препятствующих интенсивному движению. Как уже сообщалось, на основных дорогах и проспектах столицы установлены дополнительные камеры видеонаблюдения, которые фиксируют незаконно припаркованные автомобили и затем их владельцам выписывается штраф. Несмотря на то, что подобные решительные меры стали применяться относительно недавно, они уже положительно сказались на автомобильном движении. Плотность движения в часы пик на большинстве улиц сократилась в разы, что подтверждают и опрошенные haqqin.az автолюбители.

Однако у инициативы БТА нашлись и противники. В частности, ряд СМИ и пользователи соцсетей стали распространять информацию о том, что теперь штраф можно получить даже за попытку высадить или подобрать пассажира у дороги. Эти слухи начали подогреваться водителями такси, которые за последние годы в прямом смысле слова оккупировали обочины основных улиц и проспектов города, мешая тем самым автомобильному движению. «Весь заработок таксистов теперь идет на оплату штрафов БТА». Такими заголовками пестрят передовицы некоторых СМИ, которые, не разобравшись в ситуации, поспешили заступиться за попранные права таксистов. Выступая на пресс-конференции, глава БТА Вусал Керимли укорил местные СМИ, которые публикуют неверные сведения о необоснованных штрафах за парковку.

«Камеры видеонаблюдения вовсе не регистрируют каждую остановку машины как незаконную парковку. Регистрация нарушения посредством видеокамер занимает несколько минут. Только по истечении этого времени, если машина не продолжила движение, регистрируется нарушение и выписывается электронный протокол. При этом каждый случай, когда имелась объективная причина остановки: техническая неисправность, внезапные проблемы со здоровьем у водителя, сошел пассажир и др., в агентстве тщательно разбирается и принимается соответствующее решение. Однако что бы то ни было, борьба с незаконными парковками будет вестись беспощадно, особенно с парковками на автобусных остановках», - обещал глава БТА. Видеокамеры, по мнению Керимли, играют значимую роль в эффективном решении проблемы незаконных парковок. Сейчас их в городе 98, но в настоящее время функционирует их порядка 50. Информация с камер анализируется и принимаются соответственные решения по совершенствованию дорожной системы, обеспечению безопасного и удобного трафика. По многим рекомендациям БТА уже получен положительный отклик. В том числе по созданию новых транспортных хабов, где соединятся маршруты автобусов, метро, такси, а в будущем и пригородных электричек. В то же время Керимли предупредил о восстановлении деятельности в городе эвакуаторов. К сожалению, отметил он, порой из-за недисциплинированности водителей, оставляющих машины на улицах в 2-3 ряда, другого выхода, кроме как эвакуировать автомобиль, не остается.

Кроме того, специалисты БТА анализируют ситуацию с дорожным движением по всему городу и рассматривают вопрос о целесообразности замены на некоторых дорогах знака 3,27 на 3,28. Дело в том, что знак 3,27 не позволяет останавливать транспортное средство ни на секунду. А схожий с ним знак 3,28 все же разрешает останавливать транспортное средство для того, чтобы подобрать или высадить пассажира. Знаки будут заменены в зависимости от состояния транспортного потока на той или иной улице. Таким образом, не так страшен черт, как его малюют. БТА и вправду установило камеры наблюдения и выписывает штрафы за неправильную парковку. Но рассказы таксистов и автовладельцев о том, что им выписывают штрафы за то, что они на минуту остановили автомобиль и подобрали клиента, не более чем выдумка.