Мадуро «даже голым» готов встретиться с лидером оппозиции

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о намерении встретиться в голом виде с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуаидо. Его слова приводит РИА Новости.

«Я привержен общенациональному диалогу. ...Если мне нужно пойти и увидеть этого парня, то я иду. Если надо будет прийти голым, я приду. Я готов к диалогу», — сказал Мадуро, добавив, что Венесуэла продаст США нефть, если они будут готовы ее купить.

По его словам, Венесуэла разорвала дипломатические отношения с США, однако продолжит социально-экономическое сотрудничество, которое «будет процветать».

«США — это гораздо больше, чем Дональд Трамп, не так ли?» — заявил Мадуро, добавив, что любит США, несмотря на антиимпериалистические позиции.