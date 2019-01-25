В ходе визита премьер-министра Армении Николы Пашиняна в Москву, вопреки ожиданиям армянской стороны, президент РФ Владимир Путин так и не встретился с армянским лидером. Состоялась лишь встреча Никола Пашиняна с российским премьером Дмитрием Медведевым, и то после просьбы армянской стороны. И об этом открыто пишут армянские СМИ.

Армянский телеграмм-канал «Баграмян 26» задается вопросом: Весело ли прошли переговоры? Очевидно, что Никол Пашинян в очередной раз почувствовал себя не в своей тарелке. И потому находясь в Москве проговорился журналистам, что ждет приглашения, чтобы приехать в Россию с официальным визитом, просто этого приглашения нет. Но вот когда его пригласят, тогда он и приедет.

В преддверии поездки армянского премьера в Москву ереванские аналитики вовсю рассуждали о том, что Ереван и Москва активно ищут формат сотрудничества. Так, в интервью «Sputnik Армения» политолог, директор Института Кавказа Александр Искандарян заявлял о том, что сейчас идет процесс выстраивания взаимодействия с новой армянской властью.

Но выстраивание получается не особо удачным, судя по всему в Москве до сих пор опасаются возможного крена во внешней политики Еревана.

Повышение цены на российский газ для Армении на границе многие в Ереване интерпретировали как политический жест со стороны Москвы.

А в целом, как считает заместитель председателя Республиканской партии Армении (в прошлом правящей – ред.) Армен Ашотян, выявляются «морщины», которые появились в армяно-российских отношениях в ходе премьерства Пашиняна.