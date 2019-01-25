В Кремле растут проазербайджанские настроения провал Пашиняна в Москве
В ходе визита премьер-министра Армении Николы Пашиняна в Москву, вопреки ожиданиям армянской стороны, президент РФ Владимир Путин так и не встретился с армянским лидером. Состоялась лишь встреча Никола Пашиняна с российским премьером Дмитрием Медведевым, и то после просьбы армянской стороны. И об этом открыто пишут армянские СМИ.
Армянский телеграмм-канал «Баграмян 26» задается вопросом: Весело ли прошли переговоры? Очевидно, что Никол Пашинян в очередной раз почувствовал себя не в своей тарелке. И потому находясь в Москве проговорился журналистам, что ждет приглашения, чтобы приехать в Россию с официальным визитом, просто этого приглашения нет. Но вот когда его пригласят, тогда он и приедет.
В преддверии поездки армянского премьера в Москву ереванские аналитики вовсю рассуждали о том, что Ереван и Москва активно ищут формат сотрудничества. Так, в интервью «Sputnik Армения» политолог, директор Института Кавказа Александр Искандарян заявлял о том, что сейчас идет процесс выстраивания взаимодействия с новой армянской властью.
Но выстраивание получается не особо удачным, судя по всему в Москве до сих пор опасаются возможного крена во внешней политики Еревана.
Повышение цены на российский газ для Армении на границе многие в Ереване интерпретировали как политический жест со стороны Москвы.
А в целом, как считает заместитель председателя Республиканской партии Армении (в прошлом правящей – ред.) Армен Ашотян, выявляются «морщины», которые появились в армяно-российских отношениях в ходе премьерства Пашиняна.
В российском истеблишменте действительно растут проазербайджанские настроения. Пока что они не антиармянские, но тенденция есть, ведь в Армении до сих пор продолжается давление на российский бизнес, а Роберт Кочарян – друг Владимира Путина – до сих пор в тюрьме. В итоге, как пишет издание EADaily, российские околовластные источники выражают недовольство, отмечая, что будет сложно, к примеру, убедить крупный бизнес РФ осуществлять инвестиции в Армении.
Но Москва пока дает шанс новым властям Армении. Так, в беседе с haqqin.az российский аналитик, руководитель Евразийского движения Александр Дугин призвал не переоценивать тот факт, что Владимир Путин не встретился с Никола Пашиняном: «Я не думаю, что это следует переоценивать. Позиция Москвы, президента России Владимира Путина в отношении Армении очень рациональна».
По словам Александра Дугина, глава российского государства признал в качестве союзника и Армению, и Азербайджан: «Армянское руководство с этим соглашается, кто бы ни был у власти в Ереване – Серж Саргсян, или Никол Пашинян, или кто-то еще».
«Путин будет последовательно поддерживать отношения с Арменией. Но если последует попытка шантажа России, колебание со стороны Еревана, или возникнет идея сделать Россию инструментом своей собственной политики в региональном масштабе, то тогда Москва поменяет свою позицию.
А сам президент России Владимир Путин поступает четко и предсказуемо. Колеблющийся Никол Пашинян ему не очень нравится, но пока что это - рабочие вопросы», - заявил Александр Дугин.