Трамп и Конгресс временно возобновили работу правительства

Президент США Дональд Трамп объявил о возможности временно продолжить работу правительства на три недели, передает телеканал ABC.

«Я очень рад объявить сегодня, что мы достигли соглашения, чтобы завершить шатдаун и возобновить работу федерального правительства»,— сказал Трамп, заявив о готовности заключить сделку с Демократической партией, которая устроит всех.

Речь идет о принятии временного бюджета, который не предусматривает выделения средств на строительство стены на границе с Мексикой. Это позволит возобновить работу федерального правительства на три недели. Предложение должны поддержать обе палаты парламента.

При этом Дональд Трамп предупредил о введении с 15 февраля режима чрезвычайной ситуации на границе с Мексикой, если демократы не согласуют финансирования стены.

Напомним, накануне Сенат США отклонил два законопроекта об остановке шатдауна. Республиканцы предлагали выделить на строительство стены на границе с Мексикой $5,7 млрд, демократы все также выступали против финансирования стены.