В Сирии в стратегически важной долине Аль-Габ на северо-западе провинции Хама подразделения, входящие в состав корпуса пророссийских боевиков, вступили в боестолкновение с подразделениями из дивизии проиранских боевиков, обе стороны применили бронетехнику, гранатометы и пулеметы. Об этом сообщает немецкое онлайн-издание Spiegel Online со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении записи радиоперехвата от 19 января, пишет Дойче велле.

Согласно этим записям, после боестолкновения стало ясно, что российско-сирийские формирования превосходят по силам иранско-сирийские: они взяли под контроль несколько деревень и достигли небольшого города Хваиз, пишет Spiegel Online.

По его данным, обстановка с тех пор несколько стабилизировалась. Как Иран, так и Россия стремятся контролировать долину Аль-Габ.

Какие потери понесли стороны, неизвестно, поскольку ни та, ни другая не заинтересованы в том, чтобы конфликт между сторонниками Асада получил огласку. По оценкам, которые приводит Spiegel Online, речь может идти о нескольких десятках, а, возможно, и о 200 погибших.