Оскорбленный Наджафов с ножом напал на подругу
В Сумгаите сотрудники четвертого отделения полиции задержали мужчину, нанесшего ножевое ранение своей знакомой, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на пресс-службу МВД.
Согласно информации, пострадавшая госпитализирована.
В ходе расследования выяснилось, что поножовщина произошла на почве бытового конфликта. Установлено, что к нападению причастен приятель женщины - житель Абшеронского района Рахиб Наджафов.
На предварительном допросе задержанный заявил, что пришел в ярость после того, как женщина, с которой он провел ночь, оскорбила его.
Возбуждено уголовное дело.