Мадуро разорвал отношения с США, но будет продавать им нефть

Венесуэла продолжит социально-экономическое и энергетическое сотрудничество с США, несмотря на разрыв дипломатических отношений, сказал на пятничной пресс-конференции венесуэльский лидер Николас Мадуро, пишет Российская газета.

"Я разорвал отношения с правительством Дональда Трампа, но не с народом США", - отметил он.

По оценкам Мадуро, отношения Венесуэлы и Соединенных Штатов продолжаются и будут цвести, как никогда: "США - это больше, чем правительство Трампа".

Мадуро также заявил, что Каракас продолжит продавать нефть американским нефтяным компаниям.

"Я антиимпериалист, но я люблю США", - признался он.