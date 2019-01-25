Инара Рафикгызы 10:42

Как вы думаете, за сколько минут судья может принять решение по иску на сумму 12 миллионов евро, с компенсационными суммами на несколько миллионов евро, в котором многочисленно фигурируют крупные суммы и отражаются запутанные вопросы? Читатель, увидев этот вопрос, может сделать вывод, что если речь идет о таких больших суммах, то в соответствии с процессуальными нормами самому судье понадобится не менее 15-20 минут, для того чтобы самому прочитать иск, ознакомить с его содержанием истца и ответчика. Однако в Бакинском апелляционном суде сумели продемонстрировать в данном вопросе рекордную скорость - всего за четыре минуты они смогли ознакомиться с иском, выполнить другие процессуальные меры и принять решение.

Такая рекордная скорость была зафиксирована в ходе судебного разбирательства по продолжающейся с осени прошлого года тяжбе между азербайджанской компанией Baku Caspian Real Estate Limited и занимающейся ландшафтным дизайном итальянской Paghera Green Service Societa Agricola SRL. Haqqin.az напоминает, что данная судебная тяжба возникла в связи с заказом со стороны Baku Caspian Real Estate Limited итальянской компании на проведение работ по озеленению и ландшафтному дизайну дачного участка в поселке Бильгя. Данный конфликт широко освещался многими СМИ, в том числе и haqqin.az. Согласно заказу, итальянская компания заключила контракт с Baku Caspian Real Estate Limited на общую сумму 12 миллионов евро на благоустройство территории площадью шесть гектаров. Контракт был заключен 14 декабря 2016 года. Заказчик вначале поручил итальянцам выполнить работы стоимостью 6 миллионов 358 тысяч евро. Затем, в июле 2017 года, стороны, в дополнение к контракту, подписали документ «Согласованный бюджет», который предусматривал работы еще на 5,37 млн евро. Однако после выполнения большей части работы, заказчик, воспользовавшись тем, что купленные сотрудниками итальянской компании на два миллиона евро материалы были доставлены на дачный участок, присвоил их, а затем отказался от сотрудничества с ними. В результате заказчик остался должен итальянской компании три миллиона евро. На основании условий контракта итальянская компания в октябре прошлого года обратилась в Бакинский административно-экономический суд №1 с иском об удержании с заказчика – компании Baku Caspian Real Estate Limited и выплате ей около 3 миллионов евро (1 миллион 664 тысячи евро + 1 миллион 173 тысячи евро). А также обратилась в правоохранительные органы. Интересы итальянской компании в Азербайджане защищает адвокат Камандар Насибов.

Адвокат Камандар Насибов, рассказывая haqqin.az о ходе судебного процесса, сообщил, что истец также обратился в суд с заявлением о применении иска. По словам Насибова, после того как итальянская компания была отстранена от ведения работ, на дачном участке остались доставленные компанией Paghera материалы стоимостью более 2 миллионов евро. И теперь эти материалы без разрешения Paghera используются при проведении ландшафтных работ. В связи с этим истец обратился в суд с заявлением о наложении ареста на период рассмотрения иска на имущество ответчика примерно на ту же сумму (речь идет об автомобилях Maybach, Mercedes G63, Porshe и т. д.). Также наложить запрет на ведение работ на дачном участке в 6 га. И если процесс по основному иску все еще продолжается, то суд уже отклонил обращение по применению обеспечения удовлетворения иска. А адвокат говорит, что со стороны судей были допущены серьезные процессуальные нарушения. "Прежде всего хочу отметить, что иск рассматривал "командированный" Бакинским судом по тяжким преступлениям в Бакинский административно-экономический суд №1 судья Мухаммед Акперов, который не имеет опыта в рассмотрении исков по деловым и экономическим вопросам. В ходе подготовительного процесса 23 ноября прошлого года я спросил его о результатах обращения по применению обеспечения удовлетворения иска. Выяснилось, что судья не был знаком с этим обращением. Однако, судя по его словам, обращение им было уже рассмотрено, и он постановил не удовлетворять нашу заявку.