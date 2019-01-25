Накануне в швейцарском Санкт-Морице начался традиционный турнир мирового кубка по зимнему поло SNOW POLO WORLD CUP ST. MORITZ, сообщили haqqin.az в Федерации конного спорта Азербайджана.

В этом году этот турнир проходит уже в 35-й раз, и в нем участвует азербайджанская команда Land of Fire. Другими участниками турнира являются команды Cartier, Badrutt's PalaceHotel и Mazerati.

Перед началом турнира была проведена презентация команд-участниц и определены соперники в рамках турнира. Команда Land of Fire провела матч с командами Cartier и Mazerati.

На 26 января состоится матч азербайджанской команды с командой Badrutt's Palace Hotel. 27 января пройдет матч за третье место и финал.