Азербайджанская команда Land of Fire на турнире в швейцарских Альпах Фото
Накануне в швейцарском Санкт-Морице начался традиционный турнир мирового кубка по зимнему поло SNOW POLO WORLD CUP ST. MORITZ, сообщили haqqin.az в Федерации конного спорта Азербайджана.
В этом году этот турнир проходит уже в 35-й раз, и в нем участвует азербайджанская команда Land of Fire. Другими участниками турнира являются команды Cartier, Badrutt's PalaceHotel и Mazerati.
Перед началом турнира была проведена презентация команд-участниц и определены соперники в рамках турнира. Команда Land of Fire провела матч с командами Cartier и Mazerati.
На 26 января состоится матч азербайджанской команды с командой Badrutt's Palace Hotel. 27 января пройдет матч за третье место и финал.
После финального матча будут определены и награждены самый лучший игрок, самый лучший спонсор и самый лучший конь турнира, а также премией Baku Moritz Polo будут награждены лица, пропагандирующие поло.
На льду озера Санкт-Морица в рамках турнира зрителям будет представлена композиция «Одлар Юрду – Азербайджан». Программа будет состоять из демонстрационных действий группы всадников Государственной пограничной службы и выступлений танцевального ансамбля, под руководством заслуженного тренера Азербайджана Азера Хамзаева. В представленной композиции выступит танцевальная группа «Серхедчи» под руководством хореографа, заслуженной артистки Наили Мамедзаде. Программа представит зрителям турнира всю красоту карабахских скакунов, древность традиций и культуру национального конного спорта Азербайджана, являющегося родиной игры поло.