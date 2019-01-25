Отдел информации 11:36

Британский автор выпустил книгу, в которой в подробностях приведены шокирующие разоблачения незаконной деятельности в Нагорном Карабахе. На этой неделе писатель, занимающийся расследованиями Харрольд Кейн, начинает выпуск своей книги «Нарко-Карабах», в которой пытается пролить свет на целый список преступлений, последствия которых простираются далеко за пределы Кавказского региона и оказывают глубокое влияние на международное сообщество. Кейн провел немало времени на Кавказе, включая несколько недель, в течение которых он совершил поездку по Армении и Нагорному Карабаху, изображая из себя туриста. В ходе этой поездки он столкнулся со случаями торговли людьми, контрабанды наркотиков, незаконной торговли оружием и хищения природных ресурсов в промышленных масштабах. В книге подробно рассказывается о его шокирующих находках, которые также подробно описаны на сайте Кейна www.narcokarabakh.net.

«Из-за своего нынешнего статуса Нагорный Карабах существует в вакууме. Этот факт безжалостно эксплуатируется и позволил использовать эту территорию в качестве перевалочного пункта для международной организованной преступности», - говорит автор, который прячется за псевдонимом из-за опасений за свою безопасность. Книга может привлечь внимание таких действующих лиц, как армянская мафия, Революционная гвардия Ирана, афганские наркобароны и некоторые из самых известных в мире нелегальных торговцев оружием. Во время проведения своего расследования к Кейну в отель в Ереване неоднократно приходили ночью сотрудники МВД, а в Степанакерте он был избит полицейскими. «Мы обнаружили, что Нагорный Карабах - это эпицентр, и это не локализованные преступления, - говорит Кейн. - И большая часть этой деятельности связана с бывшими президентами Армении Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном. Они создали свои миллиардные состояния на людских страданиях, которые вызывают шок». Написанная в жанре судебного расследования книга «Нарко-Карабах» детально прослеживает развитие этой территории в качестве центра по вербовке кадров для торговцев сексуальными услугами, которые используют присущую данной области бедность, чтобы покупать молодых девушек у их семей или обманывать их с помощью фиктивных схем занятости. Затем через границу девушек отправляют на работу в убогие ереванские секс-клубы, а затем во все страны Западной Европы, где они вынуждены работать в борделях крупных городов, таких как Мадрид, Лондон и Берлин. В книге рассказывается о нескольких девушках, попавших в сети этой ужасной профессии, в том числе об Алие, молодой карабахской секс-работнице, которая сейчас находится в Мадриде. Ее история рассказывается с двух точек зрения - ее собственной и ее матери. С обеими были проведены интервью. Кейн провел долгий мониторинг убогой ереванской секс-индустрии, посещал лицензированные правительством клубы, такие как «Omega» и «Charlotte Cabaret». В какой-то момент ему даже предложили 11-летнюю девушку для удовлетворения.

«Сам будучи отцом трех дочерей, этот случай окунул меня на самое дно человеческого опыта, - говорит Кейн. - Как я отмечаю в книге, у Кочаряна и Саргсяна тоже есть дочери, матери, жены, сестры. Невероятно, как экс-президенты и женщины в их окружении могут позволить столь чудовищной индустрии процветать под их руководством». Книга автора далее углубляется в проблему международной торговли героином, демонстрируя как глобальные правоохранительные органы играют в "кошки-мышки" с торговцами наркотиками, которые тайно перевозят огромные партии опиатов между Афганистаном и прибыльными западными рынками. В ситуации, когда традиционные маршруты контрабанды находятся под более пристальным вниманием, чем когда-либо, Кейн стал свидетелем перевозки героина через отдаленную и неохраняемую границу между Ираном и Нагорным Карабахом. Правительство Соединенных Штатов неоднократно обвиняло Революционную гвардию Ирана за ее причастность к контрабанде героина. Находясь на территории Нагорного Карабаха, автор и его коллеги проверили местные банки и обнаружили, что они приветствуют отмывание денег. Банковское дело также является частью этой преступной истории. Кейн сумел отследить операции по отмыванию денег и золота между Кочаряном и Ливанским Канадским Банком (Lebanese Canadian Bank), работающим прикрытием для организации Хезболла. Кочарян, прибегая к этим незаконным средствам, приумножил свое состояние, тем самым активно поддерживая финансирование терроризма.