Фархад Мамедов 13:06

Открытие в Грузии памятника участнику военной оккупации азербайджанских земель, повинному в убийствах азербайджанцев в Нагорном Карабахе Михаилу Авагяну, с крайнем возмущением воспринято общественностью и властями Азербайджана. Памятник был установлен 20 января в населенном армянами грузинском регионе Самцхе-Джавахетия. В связи с инцидентом посол Грузии в Баку Зураб Патарадзе был вызван в МИД Азербайджана. Как сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства страны Лейла Абдуллаева, грузинскому дипломату было предъявлено требование немедленно принять меры для устранения недоразумения, не соответствующего духу двусторонних стратегических отношений и ставшего причиной напряженности между Грузией и Азербайджаном. А посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов в Тбилиси посетил МИД Грузии, выразив протест официального Баку.

Тем временем, грузинский и азербайджанский сегменты соцсетей переполнены гневной реакцией на беспрецедентную попытку увековечивания памяти человека, замаравшего свое имя кровью и позором, причастного к уничтожению тысяч людей по национальному признаку. Так кто такой этот до сегодняшнего дня мало кому известный в Грузии Михаил Авагян, за какие заслуги на грузинской земле установили его бюст и почему это вызвало такое негодование в Азербайджане? По сведениям армянских СМИ, Авагян родился в селе Бугашен в Джавахетии. Окончив восемь классов школы, продолжил учебу в техническом училище в Армении, в городе Раздан. После армии он поступил в Свердловское училище внутренних дел, работал в Абхазии в органах внутренних дел. Затем переехал в Армению, в село Сарнахбюр, где обосновался и завел семью. Когда разгорелся нагорно-карабахский конфликт, Михаил Авагян принимал самое активное участие в военных действиях в Горадизе, Ходжалы, Гадруте, Физули. То есть везде, где происходило самое жестокое уничтожение азербайджанцев. Он знал азербайджанский язык, что помогало ему втираться в доверие местного населения, чтобы потом коварно резать и расстреливать невинных стариков, женщин, детей. Его позывной в армянской армии – «Кобра» говорит сам за себя. Особо отличился «герой Карабаха» Михаил Авагян в Ходжалинской резне. Его руки по локоть в крови сотен людей, зверски убитых в те страшные дни. Во время боев за Горадизский мост Авагян был ранен и умер по дороге в больницу.

Таков страшный послужной список «армянской кобры», по сути, военного преступника, удостоившегося увековечивания памяти в Грузии. Дата открытия памятника не случайна - это 20 января, день, когда азербайджанский народ чтит память шехидов, погибших при вторжении советских войск в Баку. К церемонии открытия памятника в грузинском, подчеркнем, Бугашене организаторы подготовились основательно. Приехали гости из соседних армянских сел, собрались бугашенцы из других стран. На открытии были приглашены местные власти в лице мэра Ахалкалаки Юрика Унаняна, председателя Сакребуло Наири Ирицяна, также присутствовали депутаты грузинского парламента Энзел Мкоян и Самвел Манукян. Армению на этом мероприятии представлял чрезвычайный и полномочный посол Армении в Грузии Рубен Садоян. «Благодаря таким героям, как Авагян, армянский народ завоевал такую важную победу», - заявил на церемонии посол Садоян. Реакции официального Тбилиси на событие, которое может нанести серьезный урон отношениям Азербайджана и Грузии, последовала довольно поздно. Накануне вечером МИД Грузии выступил с довольно обтекаемой позицией, заявив, «что между Азербайджаном и Грузией нет необсуждаемых вопросов». Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на официальный сайт МИД Грузии. В свою очередь, грузинские СМИ пишут лишь о том, что открытие памятника армянскому палачу вызвало жесткую реакцию в азербайджанской прессе и грузинском сегменте социальных сетей. Настораживает в связи с этим позорным инцидентом то, что в ходе своей предвыборной кампании кандидат от правящей коалиции, а ныне президент Грузии Саломе Зурабишвили открыто поддержала армянских сепаратистов в Джавахетии. Она также резко осуждала экс-президента страны Михаила Саакашвили за предоставление грузинского гражданства туркам.