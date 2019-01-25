А если в Азербайджане поставить памятник абхазцу, который пролил кровь грузин? скандал между Тбилиси и Баку
Открытие в Грузии памятника участнику военной оккупации азербайджанских земель, повинному в убийствах азербайджанцев в Нагорном Карабахе Михаилу Авагяну, с крайнем возмущением воспринято общественностью и властями Азербайджана.
Памятник был установлен 20 января в населенном армянами грузинском регионе Самцхе-Джавахетия. В связи с инцидентом посол Грузии в Баку Зураб Патарадзе был вызван в МИД Азербайджана. Как сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства страны Лейла Абдуллаева, грузинскому дипломату было предъявлено требование немедленно принять меры для устранения недоразумения, не соответствующего духу двусторонних стратегических отношений и ставшего причиной напряженности между Грузией и Азербайджаном. А посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов в Тбилиси посетил МИД Грузии, выразив протест официального Баку.
Тем временем, грузинский и азербайджанский сегменты соцсетей переполнены гневной реакцией на беспрецедентную попытку увековечивания памяти человека, замаравшего свое имя кровью и позором, причастного к уничтожению тысяч людей по национальному признаку.
Так кто такой этот до сегодняшнего дня мало кому известный в Грузии Михаил Авагян, за какие заслуги на грузинской земле установили его бюст и почему это вызвало такое негодование в Азербайджане?
По сведениям армянских СМИ, Авагян родился в селе Бугашен в Джавахетии. Окончив восемь классов школы, продолжил учебу в техническом училище в Армении, в городе Раздан. После армии он поступил в Свердловское училище внутренних дел, работал в Абхазии в органах внутренних дел. Затем переехал в Армению, в село Сарнахбюр, где обосновался и завел семью.
Когда разгорелся нагорно-карабахский конфликт, Михаил Авагян принимал самое активное участие в военных действиях в Горадизе, Ходжалы, Гадруте, Физули. То есть везде, где происходило самое жестокое уничтожение азербайджанцев. Он знал азербайджанский язык, что помогало ему втираться в доверие местного населения, чтобы потом коварно резать и расстреливать невинных стариков, женщин, детей. Его позывной в армянской армии – «Кобра» говорит сам за себя.
Особо отличился «герой Карабаха» Михаил Авагян в Ходжалинской резне. Его руки по локоть в крови сотен людей, зверски убитых в те страшные дни.
Во время боев за Горадизский мост Авагян был ранен и умер по дороге в больницу.
Таков страшный послужной список «армянской кобры», по сути, военного преступника, удостоившегося увековечивания памяти в Грузии. Дата открытия памятника не случайна - это 20 января, день, когда азербайджанский народ чтит память шехидов, погибших при вторжении советских войск в Баку.
К церемонии открытия памятника в грузинском, подчеркнем, Бугашене организаторы подготовились основательно. Приехали гости из соседних армянских сел, собрались бугашенцы из других стран. На открытии были приглашены местные власти в лице мэра Ахалкалаки Юрика Унаняна, председателя Сакребуло Наири Ирицяна, также присутствовали депутаты грузинского парламента Энзел Мкоян и Самвел Манукян. Армению на этом мероприятии представлял чрезвычайный и полномочный посол Армении в Грузии Рубен Садоян.
«Благодаря таким героям, как Авагян, армянский народ завоевал такую важную победу», - заявил на церемонии посол Садоян.
Реакции официального Тбилиси на событие, которое может нанести серьезный урон отношениям Азербайджана и Грузии, последовала довольно поздно. Накануне вечером МИД Грузии выступил с довольно обтекаемой позицией, заявив, «что между Азербайджаном и Грузией нет необсуждаемых вопросов». Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на официальный сайт МИД Грузии. В свою очередь, грузинские СМИ пишут лишь о том, что открытие памятника армянскому палачу вызвало жесткую реакцию в азербайджанской прессе и грузинском сегменте социальных сетей.
Настораживает в связи с этим позорным инцидентом то, что в ходе своей предвыборной кампании кандидат от правящей коалиции, а ныне президент Грузии Саломе Зурабишвили открыто поддержала армянских сепаратистов в Джавахетии. Она также резко осуждала экс-президента страны Михаила Саакашвили за предоставление грузинского гражданства туркам.
Подобные высказывания Зурабишвили, идущие вразрез с неоднократными заявлениями коалиции «Грузинская мечта» о верности дружеским и союзническим отношениям с Азербайджаном, вызвали серьезное недовольство Баку. Азербайджан неизменно оказывает значимую поддержку Грузии, вкладывает огромные инвестиции в экономику соседней страны, обеспечивает ее дешевым газом. И столь недружественные заявления со стороны Грузии вызывают справедливое возмущение.
Устанавливая в своей стране памятник человеку, участвовавшему в оккупации азербайджанских земель и убийствах мирных граждан, грузины почему-то забывают, что Грузия и сама является жертвой сепаратизма и фактически потеряла одну пятую своей территории.
Интересно, как бы отреагировало грузинское правительство и грузинский народ, если бы в Азербайджане соорудили памятник какому-нибудь абхазскому сепаратисту, повинному в уничтожении грузинского населения, например, – Владиславу Ардзинбе?
Власти Грузии и коалиция «Грузинская мечта» могут, конечно, заявить, что установка памятника Авагяну – инициатива армянской общественности Джавахетии и не имеет отношения к политике государства. Но как тогда расценить участие в этой церемонии двух депутатов от правящей коалиции, даже если они по национальности армяне? И будет ли правительство Грузии столь же толерантно, если, например, в регионе Борчалы, где компактно проживают азербайджанцы, будет установлен памятник азербайджанца - героя карабахской войны?
Правительство Грузии, лидер ее правящей коалиции должны без промедления дать ответ на справедливое возмущение азербайджанского народа. Почему правящая «Грузинская мечта» время от времени позволяет себе действия, наносящие вред отношениям с Азербайджаном, и даже дошла до того, что попустительствует установке монумента одному из палачей Ходжалы?
Памятник однозначно должен быть демонтирован, а армянам Джавахетии давно пора разъяснить, что живут они не в Армении, не в оккупированном Нагорном Карабахе, а в суверенной Грузии.