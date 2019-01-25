В Баку задержан торговец героином Фото
Сотрудники Ясамальского районного управления и 28-го отделения полиции задержали ранее судимого жителя Баку Мехмана Асадова, занимающегося сбытом наркотических средств, сообщает пресс-служба МВД.
В ходе обыска его квартиры в одноименном районе столицы были найдены свыше одного килограмма героина (1,141 тысяч грамм), таблетки психотропного лекарства «Трамадол», электронные весы и шприцы.
Вещественные доказательства были переданы на экспертизу.
Задержанный признался, что занимается сбытом наркотических средств, и приобрел героин у незнакомого ему лица.
Следственный отдел Ясамальского РУП возбудил уголовное дело по соответствующим статьям в отношении задержанного Мехмана Асадова, оперативно-розыскные и следственные меры по факту продолжаются.