Спикер Конгресса США: «Что есть у Путина на Трампа?»

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси задалась вопросом о связи американского президента Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина. Об этом она написала в Твиттере, пишет «Газета.ру».

Это произошло на фоне продолжающегося расследования по «российскому делу», в рамках которого был арестован экс-советник Трампа Роджер Стоун.

«Что у Путина есть на Трампа, политически, финансового и лично?», - отметила Пелоси.

Она также выразила недоумение желанием Трампа вывести США из НАТО. По ее словам, это будет только на руку Путину.

Ранее сообщалось, что президент США подписал принятый Конгрессом временный бюджет ряда ведомств до 15 февраля.