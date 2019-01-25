Распоряжение первого вице-президента принято к исполнению

Как говорится в сообщении, в этой связи создана специальная комиссия, и в кратчайшие сроки будет решен вопрос по обеспечению соответствующей работой указанных граждан в структурных подразделениях Акционерного общества в Мингячевире.

Напомним, что ранее первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева дала указание ОАО «Азерэнержи» об обеспечении соответствующей работой сокращенных сотрудников, работавших в ООО «Отряд военизированной охраны».