«Мы готовы вместе с другими участниками шестистороннего переговорного процесса внести свой вклад в обсуждение конкретных мер и шагов», - сказал он и добавил, что конструктивный диалог по этому вопросу может в целом положительно сказаться на отношениях Москвы и Вашингтона.

США обратились к России за помощью в поиске верной повестки для переговоров с КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов по итогам консультаций в Вашингтоне, передает ТАСС.

По его словам, в данный момент готовится второй саммит США — КНДР, и «американские коллеги» выражали обеспокоенность отсутствием прогресса после саммита в Сингапуре, где президент США Дональд Трамп впервые встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Моргулов также сообщил, что в ближайшие два месяца в Москву должен приехать Марк Лэмберт — заместитель спецпредставителя Госдепартамента США по КНДР Стивена Бигана. «Я пригласил Бигэна посетить Россию, и он с благодарностью это предложение принял», - отметил российский дипломат.

О том, что Пхеньян и Вашингтон обсуждают возможности проведения нового саммита, стало известно 7 января.

Обсуждение новой встречи двух лидеров проходит на фоне регулярных сообщений о нарушениях договоренностей со стороны Северной Кореи. Так, в январе проект, спонсируемый Вашингтоном, сообщил об обнаружении новых секретных объектов в КДНР, а Bloomberg утверждает, что страна продолжает производить ядерные боеголовки.

Со своей стороны, Пхеньян регулярно обвиняет Вашингтон в шантаже, давлении и неправомерных новых санкциях. Лидер КНДР Ким Чен Ын в своем новогоднем обращении к гражданам заявлял, что Северная Корея стремится к хорошим отношениям с США, однако готова сменить курс, если не дождется выполнения обещаний.

Первый саммит с участием лидеров двух стран прошел в Сингапуре в июне 2018 года. По итогам были подписаны три документа, в том числе о денуклеаризации полуострова.