Пашинян собрал генералов
Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил министерство обороны страны и провел совещание с участием руководящего состава МО и высокопоставленных офицеров ВС.
Как сообщает пресс-служба армянского оборонного ведомства, Пашинян отметил важность встреч в подобном формате с точки зрения углубления сотрудничества.
«Мы констатируем, что развитие вооруженных сил, их соответствие современным стандартам являются исключительным приоритетом с точки зрения безопасности Армении и Карабаха. Мы должны продолжить работу в этом направлении на основании краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных целей, а также стратегию действий», - подчеркнул армянский премьер.