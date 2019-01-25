Испания, Франция и Германия выдвинули ультиматум Мадуро

Власти Испании, Франции и Германии признают лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным главой государства, если президент республики Николас Мадуро не объявит о проведении выборов в течение восьми дней, передает ТАСС.

"Если в течение восьми дней не будет объявления о выборах, Испания признает Гуайдо президентом Венесуэлы", - заявил в субботу председатель правительства Испании Педро Санчес.

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон написал в Twitter: "Венесуэльский народ должен иметь возможность свободно определять свое будущее. Если выборы не будут объявлены в течение восьми дней, мы будем готовы признать Гуайдо "временным президентом", чтобы начать политический процесс".

"Народ Венесуэлы должен свободно и в условиях безопасности решать свое будущее, - подчеркнула представитель кабмина ФРГ Мартина Фитц в Twitter. - Если в течение восьми дней не будет объявлено о проведении выборов, мы будем готовы признать Хуана Гуайдо временным президентом, который запустит такой политический процесс".