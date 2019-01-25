Получить разрешение на строительство или эксплуатацию определенных объектов в Баку стало в три раза проще, быстрее и дешевле. Как передает haqqin.az, на прошедшей в Госкомитете по градостроительству и архитектуре Азербайджана пресс-конференции состоялась презентация новых правил, касающихся разрешения на строительство объектов, не требующих проведения экспертизы.

Под недавно утвержденные принципы подпадают одно- и двухэтажные помещения бытового, торгового, социального и хозяйственного назначения, площадь первого этажа которых не превышает 150 кв. м, а общая - 1200 кв. м, и длиной пролета не более 6 метров.

Как сообщил заведующий отделом по международным связам Госкомитета по градостроительству и архитектуре Руфат Махмуд, решение о переходе на новую систему получения лицензии на строительство и эксплуатацию принято на основании подписанного главой государства соответствующего постановления от 28 декабря 2018 года.

В то же время Госкомитетом совместно с Азербайджанским государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана (ASAN xidmət) разработана электронная система принятия заявок и документов. Для получения разрешений введен принцип «единого окна» в электронном формате. Сейчас система подачи электронных заявок проходит тестовую проверку и будет открыта уже в середине февраля этого года. Отныне заказчику достаточно отправить в электронном виде обращение и требуемые документы, и в течение 15 дней можно будет получить разрешение на строительство. А лицензию на эксплуатацию объекта придется ждать не более 10 дней.

Всё это позволит значительно уменьшить участие чиновников в процессе получении разрешений, сократить время и расходы физических лиц и предприятий, стимулировать развитие строительной сферы.

Подать электронную заявку можно будет через сайт Госкомитета по градостроительству и архитектуре - arxkom.gov.az, а также порталы лицензий и разрешений Министерства экономики и электронного правительства. У заказчика будет возможность проследить весь процесс и ответы государственных структур. В случае каких-то недочетов в документах заказчику предоставляется список недостающих документов и 10 дней для их предоставления.