Роухани призывает к европейским ценностям

Президент Ирана Хасан Роухани выразил сомнение в обоснованности закона об обязательном ношении всеми женщинами-мусульманками хиджаба.

Как передает иранская газета Ghanoon, выступая на встрече с министром связи и информационных технологий страны Роухани сказал: «Что касается хиджаба, то Коран в первую очередь обращается к мужчинам, запрещая им смотреть на женщин с непристойными намерениями. Но, к сожалению, мы следим за женщинами и девочками и задерживаем их за нарушение требования быть в хиджабе».

В свою очередь издание payvand.com отмечает, что глава ИРИ в своих удивительно откровенных высказываниях выразил сожаление, что в стране нет независимых СМИ и критиковал расходы государства на цензуру информации.

В частности, Роухани весьма неодобрительно высказался о блокировании и фильтрации определенных социальных сетей и веб-сайтов.

«Современные технологии имеют много преимуществ и возможностей, и мы не можем изолировать людей от новых технологий и коммуникаций ... Нужно признать, что мы ошиблись - ни блокировка, ни фильтрация не ведут нас туда, где мы хотим быть», - заявил иранский президент.

Из-за таких публично озвученных суждений Роухани с гневной критикой на него обрушились двое влиятельных аятолл. 91-летний аятолла Насер Макарем Ширази из Кума назвал главу страны «противником исламских ценностей».

«Он ведет себя не как президент исламской республики, а как президент демократической светской системы», - возмутился он.

Другой аятолла - 89-летний Джафар Собхани посоветовал Роухани заниматься политикой и экономикой и оставить в покое религиозные принципы исламского государства.