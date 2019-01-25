В Швейцарии продолжается традиционный турнир мирового кубка по зимнему поло SNOW POLO WORLD CUP ST. MORITZ, сообщили haqqin.az в Федерации конного спорта Азербайджана.

Команда Land of Fire, которая при поддержке Фонда Гейдара Алиева представляет на турнире Азербайджан, накануне провела матч с командой Cartier.

До начала матча зрителям была представлена композиция «Одлар Юрду – Азербайджан». Программа состояла из демонстрационных действий группы всадников Государственной пограничной службы и выступлений танцевального ансамбля под руководством заслуженного тренера Азербайджана Азера Хамзаева. В представленной композиции выступила танцевальная группа «Серхедчи» под руководством хореографа, заслуженной артистки Наили Мамедзаде. Программа представила зрителям турнира всю красоту карабахских скакунов, древность традиций и культуру национального конного спорта Азербайджана, являющегося родиной игры поло.

Сразу же после шоу-композиции был дан старт матчу между Land of Fire и Cartier. В ходе упорной и эмоциональной борьбы азербайджанская команда, будучи дебютантом турнира, одержала победу над командой, которая 13 раз завоевывала мировой кубок, пять раз за последние 6 лет становилась победителем турнира в Санкт-Морице.

Отметим, что в ходе турнира павильон команды Land of Fire, где посетителям представлена широкая информация о прошлом и настоящем Азербайджана, о стремительном развитии нашей страны и ее большом туристическом потенциале, вызвал большой интерес у зрителей. Зрителей на входе в павильон азербайджанской команды встречал танцевальный ансамбль, который своими танцами привлек внимание всех посетителей турнира.