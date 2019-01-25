США и талибы решили судьбу Афганистана

Члены исламского движения «Талибан» договорились с представителями США в Катаре по поводу соглашения о прекращении 17-летней войны в Афганистане. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники из «Талибан» в субботу, 26 января.

Собеседники агентства заявили, что участникам встречи удалось достичь компромисса и после подписания мирного договора иностранные войска будут выведены из Афганистана в течение 18 месяцев. По их словам, талибы предоставили американцам гарантии того, что не позволят использовать страну в качестве базы террористических организаций «Аль-Каида» и «Исламское государство» для атак на США и их союзников.

Переговоры с представителями официальных властей Афганистана талибы готовы начать после объявления окончательного режима прекращения огня с обеих сторон. Среди других пунктов переговоров — обмен пленными и снятие запрета на путешествия с лидеров движения, а также возможное создание временного правительства страны.

Сообщается, что американский дипломат, посол в Афганистане и Ираке Залмай Халилзад направился в столицу Афганистана Кабул, чтобы передать итоги шестидневных переговоров президенту страны Ашрафу Гани.

Представители дипломатической миссии США официально не прокомментировали ситуацию. Неизвестно, приняла ли американская сторона все условия, поставленные на встрече.